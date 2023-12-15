丁子朗Hugo真空西裝上陣 劉穎鏇學唱歌求進步
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無線娛樂新聞台報導：劉穎鏇、丁子朗、黃奕斌同洪嘉豪出席鐘錶活動，丁丁同Hugo參加完《亞洲超星團》之後，成個人都脫胎換骨，喺衣着上面都有所突破，丁丁同Hugo都話對一身裝束唔係好習慣，因為收到通知時話喺西裝入面唔好加恤衫，點知去到會場先發現原來得佢兩個係咁穿着。Hugo仲話事前特別操胸肌，身邊嘅丁丁就笑指Deep V騷胸肌交畀Hugo。丁丁早前聽到網民嘅聲音，話佢個妝太白，所以最近嘅風格就有啲接近泰國風，原因化妝師同髮型師都畀啲泰星造型佢參考，因為韓風可能會交白淨，而佢較健康膚色會適合泰星風格多啲。
啱啱接拍完新劇《飛常日誌》嘅Tiffany，佢就無乘機放假，反而係把握時間增值自己去學唱歌，Tiffany話因為被人覺得唱得唔好，上堂後發現原來係自己揀錯歌唱，加上技巧有問題，希望之後會有所進步。
明年四月將踏上紅館開騷嘅嘉豪，雖然未閉關備戰，但係佢話自己有個習慣係成個歌單由頭到尾不停唱，不過就面對一個問題，當中有唔少新歌仲未做好，所以暫時只能夠一段一段練。
網民點睇？
Hugo🎉🎉🎉我們期待已久的演出
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台