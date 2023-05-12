劉穎鏇分享保持fit爆身材秘訣 演技備受讚賞喜獲觀眾認同

無線娛樂新聞台報導：劉穎鏇（Tiffany）呢日現身一個超市活動，早排劉穎鏇喺劇集《隱形戰隊》演出備受網民讚賞，監製文偉鴻更點名讚佢好努力表現出色，搞到劉穎鏇喺祝捷會上感動到爆喊，呢日劉穎鏇喺活動上有自爆《隱形戰隊》播出後，多咗好多觀眾同網民留意自己，令佢覺得好感恩！