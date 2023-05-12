劉穎鏇分享保持fit爆身材秘訣 演技備受讚賞喜獲觀眾認同
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無線娛樂新聞台報導：劉穎鏇（Tiffany）呢日現身一個超市活動，早排劉穎鏇喺劇集《隱形戰隊》演出備受網民讚賞，監製文偉鴻更點名讚佢好努力表現出色，搞到劉穎鏇喺祝捷會上感動到爆喊，呢日劉穎鏇喺活動上有自爆《隱形戰隊》播出後，多咗好多觀眾同網民留意自己，令佢覺得好感恩！
劉穎鏇演技受矚目，佢嘅完美body都令唔少人羡慕，佢大方分享keep fit心得，就係多食肉類同蔬菜，食少啲澱粉質，同埋多做運動，不過劉穎鏇就話每個人嘅體質唔同，呢個只係佢個人嘅修身方法。
嚟緊就係母親節，一向係乖乖女嘅劉穎鏇，就話因媽咪唔喺香港，所以佢打算煮飯畀Daddy食，然後影張相畀媽咪，當係一齊慶祝咁話；劉穎鏇仲話希望嚟緊工作時間表可以安排到，等佢有時間就飛去外地探屋企人！
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《隱形戰隊》陳展鵬角色成為全劇MVP？
陳展鵬飾演的大奸角匡勝天，不論獄中已秘密展開復仇計劃，出獄後更將魔爪伸延至POTT及CTRU以外角色，結局周最後五集劇情非常緊湊，劉穎鏇與劉佩玥已雙雙遇害命危，陳展鵬的頭號目標江美儀亦難逃一劫⋯⋯按此看結局劇情劇透
《隱形戰隊》大結局將會死多於五人？
據知匡勝天復仇計劃「唔止咁簡單」，魔爪將伸延至POTT及CTRU以外角色，結局周除了再有重大犯罪事件，傷亡亦相當慘重，死亡角色人數更是五隻手指數唔晒，更盛傳連主線角色亦難逃一死⋯⋯按此看結局劇情劇透
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台