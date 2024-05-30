劉穎鏇憑超凡籃球技巧於明星表演賽中大放異彩，網民讚譽：「新一代逆天長腿女神」

籃球場上的驚艷表現

劉穎鏇，一名27歲的香港女演員，自2016年參選港姐並獲得亞軍及最上鏡小姐後，其演藝事業一路上升。去年，她因在《隱形戰隊》及《靈戲逼人》等劇集中的出色表現，在《萬千星輝頒獎典禮2023》上獲得「飛躍進步女藝員」獎項，人氣急升。除了演技受到肯定，劉穎鏇還因其176cm的出眾身高和健美的身材，被網民譽為「新一代逆天長腿女神」。

最近，劉穎鏇受邀參加了一場明星籃球表演賽。儘管她透露已經有一年沒有打籃球，但她在賽場上的表現依然驚艷，頻頻射中三分球。「鏇鏇把我直接迷死了，每個入球瞬間，直接愛死了，又打得又睇得」，一位網民在社交平臺上如此描述她的表現。她的籃球技巧不僅獲得了現場觀眾的喝彩，也讓不少人在社交媒體上分享與她的合照和影片，力讚她的風采。

親民態度贏得人心

賽後，劉穎鏇對於粉絲的熱情支持表現出極大的友好和接受，她對粉絲的集郵行為來者不拒，展現了她的親民本色。此外，她的27歲生日剛好在表演賽的前一天，她不僅提前與粉絲慶祝，還在Instagram上分享了生日的美照，並用英文發表了感性的言論，獲得了眾多圈中好友如陳自瑤、湯洛雯等的溫馨祝福。