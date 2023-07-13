靈戲逼人丨劉穎鏇盡量親身上陣化身女俠 敬佩拍古裝同事：真係好辛苦…
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無線娛樂新聞台報導：靈戲逼人丨劉穎鏇盡量親身上陣化身女俠 敬佩拍古裝同事：真係好辛苦
劉穎鏇（Tiffany）、阮浩棕及吳子冲呢日為TVB新劇《靈戲逼人》拍攝外景，劉穎鏇要爬上屋頂演一幕危險動作場口，盡量親身上陣，之後佢換上古裝化身女俠拍打戲。
劉穎鏇平時吊威也只係拍一啲起飛腳及對打嘅場面，首次挑戰吊威也由二樓跳落嚟，劉穎鏇感恩有替身幫助完成，今次劉穎鏇試過拍古裝打鬥戲，佢好敬佩咁多年拍古裝嘅同事，感覺真係好辛苦。
阮浩棕覺得演粵劇有難度，因為穿著大戲衫比古裝衫更重，劉穎鏇好期待化大戲妝，同時又有少少擔心，皆因心姐謝雪心提醒佢哋拍外景要快啲拍完，指大戲妝好快溶妝，佢哋可能要係咁補妝。
網民點睇？
辛苦你地啦
如果要俾Venus 爸爸睇，我諗劉穎鏇要讚
真係禁鬼熱重要拍古裝
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台