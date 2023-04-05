劉芷君成立官方歌迷會 單飛將推出首支個人歌曲
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無線娛樂新聞台報導：早前參加《聲夢Junior》同《聲夢傳奇2》參賽出道嘅 Aster劉芷君 正式成立官方Fans Club，呢日Aster亦都親自現身同各位支持自己嘅歌迷見面，仲即場獻唱 張國榮 嘅《少女心事》。
雖然年紀輕輕就獲得唔少Fans支持，Aster就話非常感動，仲話一直以來大家都非常窩心。呢日佢仲公佈即將就會推出自己嘅第一首個人單曲，仲話係非常有少女風嘅作品，而自己亦不時練習結他，希望他日有機會自彈自唱咁話呀。
呢日除咗一般歌迷之外，仲見到 游莨維 同 丘梓謙 出現，佢哋仲以前輩身份同Aster分享咗少少幕前經驗呀。
網民點睇？
單飛仲好😄
泉叔要記得問下Aster簽咗邊間唱片公司，因為感覺唔似係TMG/AAM作風。
甘突然，Xix呢😂😂
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台