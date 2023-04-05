劉芷君成立官方歌迷會 單飛將推出首支個人歌曲

無線娛樂新聞台報導：早前參加《聲夢Junior》同《聲夢傳奇2》參賽出道嘅 Aster劉芷君 正式成立官方Fans Club，呢日Aster亦都親自現身同各位支持自己嘅歌迷見面，仲即場獻唱 張國榮 嘅《少女心事》。