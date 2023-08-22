Aster劉芷君踏入16歲Party同Fans慶祝 戰友現身助慶盼音樂事業進步…
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無線娛樂新聞台報導：Aster劉芷君踏入16歲Party同Fans慶祝 戰友現身助慶盼音樂事業進步
曾先後參加《聲夢Junior》同《聲夢傳奇2》嘅 Aster 劉芷君 8月20號踏入16歲，呢日仲同一班Fans開Party一齊慶祝，仲為大家自彈自唱，而同佢一齊參加比賽嘅戰友 彭家賢 陳晉軒 同 江廷慧 呢日亦都齊齊現身同老友一齊慶祝，仲合唱過足癮呀。
已經好一個段時間冇見面嘅佢哋，呢日一見就雞啄唔斷分享近況，Aster仲話過往甚少搞Party慶祝，所以呢日非常難忘咁話呀。至於幾位朋友就特別各自準備禮物俾壽星女，而Aster就話希望唱歌事業可以更進一步呀。
雖然比賽後較少機會合作，不過佢哋4位就話會喺唔同平台或者節目合作一齊演出同大家見面呀。
網民點睇？
TVB 又多一個全能才女💯💯💯👍👍👍
㊗️Aster 生日快樂🎂🎉 Happy Sweet Sixteen💜
Happy Birthday❤❤❤😍😍😍
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台