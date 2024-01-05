劉芷君甜美歌聲首公開獻唱洗腦歌 三度辦粉絲聚會性感熱舞暖場

無線娛樂新聞台報導：入行唔夠兩年嘅劉芷君（Aster），踏入2024年舉行第三次粉絲聚會，除咗同粉絲玩遊戲，獻唱勁歌熱舞之外，Aster帶嚟自己主唱新劇《妳不是她》主題曲《Officially Missing You》，佢覺得呢首歌本身已經係好洗腦，而佢獻唱版本就甜蜜感覺為主，想畀聽眾聽得出分別。