劉芷君甜美歌聲首公開獻唱洗腦歌 三度辦粉絲聚會性感熱舞暖場
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無線娛樂新聞台報導：入行唔夠兩年嘅劉芷君（Aster），踏入2024年舉行第三次粉絲聚會，除咗同粉絲玩遊戲，獻唱勁歌熱舞之外，Aster帶嚟自己主唱新劇《妳不是她》主題曲《Officially Missing You》，佢覺得呢首歌本身已經係好洗腦，而佢獻唱版本就甜蜜感覺為主，想畀聽眾聽得出分別。
Aster自爆平日有追睇《妳不是她》聽吓自己嘅歌聲，身邊朋友有人問係咪佢主唱，原因大家平時好少聽到佢咁高音同甜蜜嘅聲線，所以一時認唔出佢把聲。踏入新一年，Aster希望舉辦多啲粉絲聚會，同埋推出新歌，佢仲話想推出跳唱作品。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台