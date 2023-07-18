劉若英廣州站演出王寶強現身 當年姊弟台上重聚滿感觸
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無線娛樂新聞台報導：疫情後唔少歌手都報復式舉行唔同巡迴演唱會，好似 劉若英 就先後喺14個唔同城市開騷喇，呢日奶茶就喺廣州舉行第15站表演，事隔7年再到當地開騷嘅佢，仲係首次以四面台形式喺當地演出。
呢日佢仲同當年拍戲演一對姊弟而結緣嘅內地男星 王寶強 擔任嘉賓，佢哋一齊合唱更令現場觀眾非常驚喜呀。王寶強呢日仲肉緊到叫大家睇「家姐」嘅騷一定要捧場買飛現場欣賞，而奶茶就指經過多年之後，「弟弟」雖然已經長大，不過同當年一樣真誠呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台