內地傳病危改遺囑大蝕幾百億 大劉怒氣沖沖急開記者會鬧爆「賤人」
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無線娛樂新聞台報導：富商 劉鑾雄 就近日網媒先後就佢身體狀況同投資損手報道而召開記者會，一向金句不停嘅佢再次向外界發表意見，呢日亦將傳聞佢改遺囑、太太甘比投資失利仲有佢身體狀況欠佳等問題一次過統統回應，講足整整一小時。
有「大劉」之稱嘅佢呢日中氣十足，仲以「賤人」直指疑係造謠嘅始作俑者，佢指出後悔近年前出手協助子女之母，回想應該任由其破產，仲指對方一家都係「納米型小賊」，又強調身體正常無問題。
已先後三次出資為口中賤人找數平孖展倉嘅佢明顯怒火中燒，同上次記者會談笑風生時有極大反差。另外有傳甘比因投資損失近200億令身家大跌，大劉就否認，仲指對方從未令自己損失，反而係投資藝術品令自己狂賺超過200億，更指投資決定一向都由自己話事，更指網上報道全部均非屬實。
大劉又指對方聘用網絡打手造謠，仲指出如若於香港報道將瞬間被踢爆流料，故改於內地發夜消息。而財產分配方面，大劉直指數年前已經作好分配，亦未有改變想法，更話寧願信錯獲分身家嘅人，都唔想「賤人」有任何得益，更指如自己長命1萬歲對方都唔得到分毫。
佢之後又再爆口中「賤人」嘅事跡，除咗中飽員工退休獎金私囊，又以唔同理由請款，更指對方大話連篇，大劉甚至發毒誓稱若非真事絕子絕孫子女養唔大。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台