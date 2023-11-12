內地傳病危改遺囑大蝕幾百億 大劉怒氣沖沖急開記者會鬧爆「賤人」

無線娛樂新聞台報導：富商 劉鑾雄 就近日網媒先後就佢身體狀況同投資損手報道而召開記者會，一向金句不停嘅佢再次向外界發表意見，呢日亦將傳聞佢改遺囑、太太甘比投資失利仲有佢身體狀況欠佳等問題一次過統統回應，講足整整一小時。