城城相隔廿年與青雲再合作嚮往男人的浪漫 袁富華難忘畀人吊起嚟打

無線娛樂新聞台報導：三大影帝劉青雲、古天樂及郭富城，聯同好戲之人方中信、袁富華（Ben哥）及陳國邦等主演嘅電影，呢晚舉行首映禮，一眾演員分享喺疫情期間拍攝點滴，戲中有大量槍戰及爆破場面，城城鬼馬形容呢個係「男人的浪漫」。