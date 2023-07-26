城城相隔廿年與青雲再合作嚮往男人的浪漫 袁富華難忘畀人吊起嚟打
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無線娛樂新聞台報導：三大影帝劉青雲、古天樂及郭富城，聯同好戲之人方中信、袁富華（Ben哥）及陳國邦等主演嘅電影，呢晚舉行首映禮，一眾演員分享喺疫情期間拍攝點滴，戲中有大量槍戰及爆破場面，城城鬼馬形容呢個係「男人的浪漫」。
城城與青雲相隔20年再合作，今次拍攝係特別開心，古仔亦認同一齊合作嘅機會好難得，青雲喺戲中演反派，拍其中一場爆破場面險些傷臉，青雲笑言自己有皺紋就算花咗塊面都唔覺。
方中信、Ben哥及陳國邦拍攝時遇到唔同挑戰，令佢哋到而家仍印象深刻，方中信難忘夏天著冷衫拍打戲，陳國邦則為角色學泰文，Ben哥今次最難忘係有一場要被人吊起嚟打。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台