StarTalk丨青雲《掃毒3》拍開槍戲最難唔眨眼 古仔讚城城拍攝前做足…
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無線娛樂新聞台報導：StarTalk丨青雲《掃毒3》拍開槍戲最難唔眨眼 古仔讚城城拍攝前做足準備工夫
《掃毒3：人在天涯》由三大影帝劉青雲、郭富城及古天樂聯袂主演，青雲同古仔接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》訪問，今次三大影帝正面交鋒，古仔同城城飾演卧底身份，潛伏喺青雲身邊。
青雲同古仔讚城城拍攝前做足準備工夫，古仔爆最近與城城拍另一套新片，二人大打足成個禮拜好辛苦。古仔認為爆破戲份最危險，因為唔知有咩飛出嚟就中招受傷，青雲覺得拍開槍戲最難係唔眨眼，青雲喺雲南逗留時間好長，但係拍攝時間好短，反而演員之間多咗時間交流。
古仔認為《掃毒》系列對佢同青雲係有特別意義，佢哋由第一集開始有份參與，第一集係由已故導演陳木勝執導，呢個系列滿載回憶。
網民點睇？
今日才看此戲，非常好的－套電影，希望你們給年輕人機會－起帶動香港電影，不分中國和香港。不－定要看西片。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台