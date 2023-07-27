StarTalk丨力臻首推情歌放開教師包袱 9月重拾學生身份讀時裝設計

無線娛樂新聞台報導：唱作歌手兼中學教師力臻首度推出情歌，近日上TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》接受主持許文軒訪問，力臻指之前唔敢唱情歌係怕啲學生或者家長有誤會，而家中學生拍拖普及，力臻決定放開教師包袱，推出一首sweet嘅歌曲。