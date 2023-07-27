StarTalk丨力臻首推情歌放開教師包袱 9月重拾學生身份讀時裝設計
廣告
無線娛樂新聞台報導：唱作歌手兼中學教師力臻首度推出情歌，近日上TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》接受主持許文軒訪問，力臻指之前唔敢唱情歌係怕啲學生或者家長有誤會，而家中學生拍拖普及，力臻決定放開教師包袱，推出一首sweet嘅歌曲。
力臻分享今次以《專一擔當》主題為概念，由於新歌音調較高，錄音過程並唔容易，佢直認參考MJ歌曲，刻意延續懷舊City Pop曲風，力臻更首度推出黑膠唱片，今次邀請日本DJ將舊作重新混音，希望擦出一啲火花。
力臻透露9月將重拾學生身份讀時裝設計，原來佢一直好想出自家品牌去造衫，想試吓讀咗先，了解基礎知識，坦言搵舊式嘅衫好難，有時去日本古著店搵二手衫，又或者要買一啲昂貴嘅奢侈牌子，所以佢好想試吓以親民價錢整到一啲舊式衫款出嚟。
力臻惟有選擇放棄休息時間兼顧唔同工作，只能靠熱誠去堅持追求自己想做嘅嘢，力臻曾想過放棄做中學教師，不過佢嘅學生明年要考公開試，力臻唔想影響到學生嘅心情，一定會陪伴啲學生經歷呢個過程。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台