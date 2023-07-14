退役傳奇AV男優加藤鷹訪台探路 坦言正考慮復出計劃
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無線娛樂新聞台報導：有「神之手」封號嘅日本AV男優加藤鷹，喺2013年已退役，最近佢獲邀到台灣參與直播活動，四年冇去台灣，加藤鷹人氣不減，獲過百名fans接機。
加藤鷹一邊飲珍珠奶茶一邊接受訪問，早前傳佢有意喺8月復出，加藤鷹稱坦言正考慮復出計劃，坦言未必喺日本復出，皆因日本AV界有好多煩瑣嘅法律限制，所以佢今次到台灣探路睇吓有冇機會喺呢度發展，「神之手」加藤鷹更無私傳授秘技，笑言台灣男士難學懂。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台