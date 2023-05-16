勁歌43年情．讓音樂高飛｜元祖主持蔡楓華現身分享 曾訪Elton John翁…
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無線娛樂新聞台報導：勁歌43年情．讓音樂高飛｜元祖主持蔡楓華現身分享 曾訪Elton John翁美玲一世難忘
由80年代開始首播嘅音樂節目《勁歌金曲》即將走入歷史，星期日嘅特備節目《勁歌43年情．讓音樂高飛》將為《勁歌》畫上句號，而元祖首代主持 蔡楓華 亦會現身節目，分享當年擔任主持嘅點點滴滴。
即將再展開音樂會嘅阿Ken，坦言對見證節目開始同結束感到可惜，佢又話當中有唔少感觸，仲話當年有大量外景拍攝，亦獨自擔大旗主持，而季選等重要節目就曾同 俞琤 盧敏儀 等合作。
曾因為節目有機會訪問「大姑媽」 Elton John 而印象非常深刻，而當年 翁美玲 接受訪問之後就離世，同樣令佢覺得非常可惜。
正為演唱會準備嘅佢，又透露正申請紅館檔期，同時多謝多年來歌迷嘅支持同鼓勵呀。
《勁歌43年情．讓音樂高飛》22號星期日晚 翡翠台
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台