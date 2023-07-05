楊千嬅現身新版《勁歌金榜》Edmond費盡功夫暢談音樂路向

無線娛樂新聞台報導：全新改革之後嘅《勁歌金榜》主持 許文軒 每集都會邀請唔同嘉賓分享佢哋嘅音樂理念，好似近日佢就邀請已經相識多年嘅 楊千嬅 為節目擔任嘉賓，千嬅仲認為同朋友之間嘅分享會更深入，亦可以有機會細訴音樂上嘅發展路向。