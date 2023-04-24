JJ自薦為動力火車寫新歌 與「原唱殺手」志琳合唱掀高潮

無線娛樂新聞台報導：出道27年嘅台灣組合動力火車，一連兩晚喺台北小巨蛋舉行嘅演唱會呢晚開鑼，吸引咗唔少圈中人嚟捧場，好似有江宏傑、閻奕格、陳漢典、戴愛玲、木 木林葦妮、前台灣男子組合棒棒堂成員阿瑋及威廉等。