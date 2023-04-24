JJ自薦為動力火車寫新歌 與「原唱殺手」志琳合唱掀高潮
威廉同阿瑋笑言佢哋兩個係棒棒堂入面嘅動力火車，雖然冇兩位大師兄咁有才藝，但係默契方面係一樣嘅。威廉話最想喺演唱會上聽到動力火車唱《衝動》，喺身旁嘅阿瑋就揶揄對方因為畢竟啱啱新婚，所以個人係需要啲衝動先得，之後仲話因為自己結咗婚好耐，所以佢反而想聽到《我很好騙》呀。
已經係第四次攻蛋嘅動力火車，以一身搖滾勁裝配上Rock爆歌曲登場，令全場氣氛即時炸開。今次演唱會除咗花費5千萬台幣嚟升級舞台外，動力火車仲請嚟做緊世界巡迴演唱會嘅JJ林俊傑擔任嘉賓，JJ直言雖然自己忙緊巡迴，但一收到動力火車嘅邀請，即使再忙都要嚟，JJ話自己由細就聽動力火車嘅歌，佢連自己嘅飆高音，都係學動力火車嘅，所以而家能夠同佢哋同台演出，簡直係圓夢呀。
而動力火車嘅尤秋興就話JJ同時都係佢哋兩個嘅偶像，又話好欣賞對方嘅創作，JJ聽到當然打蛇隨棍上，自薦幫動力火車寫新歌，點知秋興竟然拒絕JJ，因為佢話係動力火車想向JJ要邀歌。而被稱係「原唱殺手」嘅志琳，就邀請JJ同佢合唱《修煉愛情》，仲話自己之前翻唱人哋嘅歌時，都覺得自己可以超過對方，但呈獨JJ嘅歌佢就唔敢翻唱呀！
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