《動物森友島》最終集狂野大開曼島之旅！Eden劉展霆與Kanya陳韻行親自體驗鏟屎官樂趣

隨著《動物森友島》節目進入尾聲，Eden劉展霆和Kanya陳韻行這次帶領觀眾來到風光明媚的加勒比海，探索大開曼島的自然奇觀和野生動物。在這一集中，他們將深入島上幾個保護區和自然景點，與當地的野生動物親密接觸，並體驗當地文化。