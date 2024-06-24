動物森友島

《動物森友島》最終集狂野大開曼島之旅！Eden劉展霆與Kanya陳韻行親自體驗鏟屎官樂趣

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

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隨著《動物森友島》節目進入尾聲，Eden劉展霆和Kanya陳韻行這次帶領觀眾來到風光明媚的加勒比海，探索大開曼島的自然奇觀和野生動物。在這一集中，他們將深入島上幾個保護區和自然景點，與當地的野生動物親密接觸，並體驗當地文化。

藍岩鬣蜥自然保護區特殊任務

首站是藍岩鬣蜥自然保護區，這裡居住著被列為極危的藍岩鬣蜥。「這個保護區最重要的任務就是提供一個安全的地方給這群「貴賓」成長，並幫助牠們繁殖，最後會將牠們放回野外生活！」Eden和Kanya化身為「鏟屎官」，負責清理藍岩鬣蜥的住處，更換水源和食物。他們還有機會與一隻曾與英國國王合照的藍岩鬣蜥「大明星」見面。

開曼鸚鵡收容所多彩生活

接下來，他們前往開曼鸚鵡收容所，這裡收容了許多受保護的開曼鸚鵡和其他動物，如太陽鸚鵡、中美毛臀刺鼠及天竺鼠。遊客可以在這裡與這些可愛的動物近距離接觸，享受與自然和諧共處的樂趣。

伊莉莎白女王二世植物園自然探索

緊接著，他們參觀了伊莉莎白女王二世植物園，這裡距離藍岩鬣蜥自然保護區僅需2分鐘路程。園區內展示了豐富的當地植物和動物，包括幾乎滅絕的野生藍鬣蜥，讓遊客深入了解大開曼島的自然生態。

貝克海灘馬背海景體驗

最後，他們來到貝克海灘，這裡不僅有著壯觀的加勒比海景，還能體驗與馬兒近距離接觸的樂趣。在無馬鞍的情況下騎馬奔馳於海邊，享受如畫的風景和前所未有的新鮮體驗，為他們的大開曼島之旅畫上完美的句號。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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