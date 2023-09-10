北川景子新劇首與吉岡里帆合作 拍檔變好友天南地北無所不談
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無線娛樂新聞台報導：日劇女王 北川景子 將會同 吉岡里帆 竹內涼真 同 黑木瞳 合作嘅懸疑新劇即將推出，一班演員齊齊現身為新劇宣傳，而呢日北川仲獲原著小說嘅作者 湊香苗 上台獻花為佢補祝生日。
一身跌膊西裝照樣女人味爆燈嘅北川，今次首度同比自己年輕7年嘅吉岡里帆合作，就大讚對方非常聰明，更非常熟悉劇本準備十足，更加因為呢次拍攝而成為好朋友呀。除咗話平時天南地北扮靚美食乜都傾，吉岡亦指北川私下非常可愛又搞笑呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台