區永權自資推出首支廣東歌 預約老婆做下首歌MV女主角
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無線娛樂新聞台報導：相隔近二十年再重拾歌手身份嘅區永權，近排自資推出新歌，呢日佢就嚟到電台接受訪問，仲同大家介紹新歌同創作契機。
講到呢首人生中嘅首支廣東歌，區永權係講一個無放棄音樂夢嘅MC，將自己嘅講稿變成歌咗唱出嚟。佢指自己一直都好想唱廣東話，但係就搵唔到一個合適嘅契機，直到年初同蕭正楠、伍仲衡開完演唱會後，大家都萌生想帶首新歌畀樂迷嘅念頭，所以就促成呢件事。
新歌MV搵嚟BOB林盛斌聲演，區永權話之前畀合MV黃翠如睇完後，對方對佢及出靈魂拷問點解MV入面區太淨係得背影，區永權聽完都O嘴，佢喺訪問入面就即時賣口乖話區太重要，仲承諾下首歌一定搵老婆做MV女主角呀！至於講到有份主持嘅《東張西望》，早前收視創下近十年佳續，區永權就話多謝大家支持，之後會買嘢返去同團隊慶祝呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台