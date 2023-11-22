區瑞強開騷紀念入行半世紀 老友任嘉賓遇告聖誕再開騷

無線娛樂新聞台報導：區瑞強 一連三場嘅紀念入行50周年演唱會日前圓滿落幕，Albert連日都邀請唔同嘉賓同佢一齊表演， 任達華 就以壓軸身份現身最後一場演出喇。Albert今次為滿足歌迷要求，一早就由唔同渠道收集大家想聽嘅歌，再精選出歌單，而現場又安排電話點歌環節，令歌迷現場互動非常有趣。