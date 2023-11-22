區瑞強開騷紀念入行半世紀 老友任嘉賓遇告聖誕再開騷
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無線娛樂新聞台報導：區瑞強 一連三場嘅紀念入行50周年演唱會日前圓滿落幕，Albert連日都邀請唔同嘉賓同佢一齊表演， 任達華 就以壓軸身份現身最後一場演出喇。Albert今次為滿足歌迷要求，一早就由唔同渠道收集大家想聽嘅歌，再精選出歌單，而現場又安排電話點歌環節，令歌迷現場互動非常有趣。
佢又提到12月嘅拆禮物日，會舉辦另一個全英文歌曲嘅音樂會，嘉賓仲包括 伍仲衡 同 吳大強 合作。
至於首場就有 周吉佩 李佳 加上 許秋怡 王書麒 夫婦分別擔任嘉賓，吉吉事後仲話自細己有收聽Albert嘅節目，而佳佳就指同Albert合唱心情非常興奮喇。已經甚少公開演出嘅許秋怡同王書麒呢日出場吸引如雷掌聲，秋怡仲感觸到爭啲喊呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台