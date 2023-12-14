區瑞強舉行全英文歌演唱會 邀吳大強伍仲衡任嘉賓
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無線娛樂新聞台報導：區瑞強嚟緊Boxing Day就會舉行演唱會，到時吳大強同伍仲衡就會以嘉賓身份參與演出，雖然三位係首次合作，但呢日綵排見到佢哋三位就充滿默契，相信到時演出一定好有火花呀！
區瑞強指咁多年嚟都冇香港歌手搞一個全英文歌單嘅演唱會，所以自己就有呢個願望，搞一個半私房嘅演唱會，佢仲話今次以「清淡」樂器為主，獻唱懷舊金曲。
向來鍾情英文歌嘅Bill哥哥，就話已經列咗一張好長嘅歌list嚟同區瑞強挑選，佢話喺張list入面揀出嘅歌係經典中嘅經典，叫大家好好期待下！
至於即將踏入人生另一階段嘅伍仲衡，就話處理婚禮嘅坐位表係相當困難，由於未婚妻唔太熟悉佢嘅朋友，所以伍仲衡話要自己搞返。而身為過來人嘅區瑞強，就提伍仲衡結婚當日記得唔好飲醉，如果唔係就會錯失洞房嘅良機呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台