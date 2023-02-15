十大傑出青年 傑青50周年音樂會｜關心妍將開紅館福音騷 汪明荃回憶當年得獎感受

傑青50周年音樂會｜關心妍將開紅館福音騷 汪明荃回憶當年得獎感受

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：每年選出嘅香港十大傑出青年選舉，原來轉眼今年已經去到50周年金禧，呢日舉行嘅慶祝音樂會，就有唔少過往得獎藝人拍片祝賀喇。其中2012年成為其中一位傑青得主嘅 關心妍 呢日亦現身支持，仲透露5月就會喺紅館舉辦慈善福音演唱會，當中仲會有唔少門票會捐贈予低收入家庭呀。

舊年6月喺紅館舉行入行20周年紀念演唱會嘅佢，事隔一年又再踏上紅館舞台，阿Jade就話主要係為自己名下嘅慈善基女籌款，仲身教囡囡自細就教識佢助人嘅觀念呀。

而早喺1981年已經成為傑青得主嘅 汪明荃 亦有現身，Lisa姐仲分享咗自己當年嘅得獎感受，仲話覺得非常驕傲，更令自己決定要更為關注社會問題呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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