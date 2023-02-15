傑青50周年音樂會｜關心妍將開紅館福音騷 汪明荃回憶當年得獎感受

無線娛樂新聞台報導：每年選出嘅香港十大傑出青年選舉，原來轉眼今年已經去到50周年金禧，呢日舉行嘅慶祝音樂會，就有唔少過往得獎藝人拍片祝賀喇。其中2012年成為其中一位傑青得主嘅 關心妍 呢日亦現身支持，仲透露5月就會喺紅館舉辦慈善福音演唱會，當中仲會有唔少門票會捐贈予低收入家庭呀。