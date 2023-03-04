博愛歡樂傳萬家｜Jarvis表現獲阿姐盛讚再任主持 曾比特任隊長狂唱哥…
年度籌款慈善節目《博愛歡樂傳萬家》將會喺3月11號舉行，呢日舉行嘅記者會就有當日會現身嘅表演嘉賓同主持為節目舉行亮燈儀式，仲宣佈將會分隊進行比拼呀。早前喺《萬千星輝頒獎典禮》有不俗表現嘅 周奕瑋 今次再次擔任主持，仲獲 汪明荃 大讚表現非常出色呀。
啱啱播出嗁《請1日假去旅行》日本篇，Jarvis同 陳嘉慧 喺當地十足一對情人拍拖出遊咁，而阿姐早前先遊日返港，仲話希望有時間再去當地嘗櫻呀。
同樣有份主持《請1日假》嘅 戴祖儀 呢日就以歌手身份同大家見面，佢仲話會喺《博愛》獻唱梅姐嘅金曲呀。而 李芷晴 就一早去探訪咗 博愛 嘅唔同教育服務，到當晚就會為大家詳細介紹喇。
Mike曾比特 今次會擔任隊長，同 吳業坤 等歌手合作演繹張國榮嘅經典歌，早前佢喺節目分享初入行錄音被鬧嘅經過喇。而 韋綺姍 除咗喺《中年好聲音》擔任導師之外，當晚亦都會搵埋 周吉佩 合作演出，仲猛互笠高帽，至於 黃洛妍 亦會同JW合唱。 海俊傑 就會同 冼靖峰 合作，而 關嘉敏 同 葉灝基 亦一早去咗博愛唔同單位探訪呀。
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