博愛歡樂傳萬家｜Gigi將成年盼開唱聚會 JW剪短秀髮清爽拍《痞子2》…
年度大型籌款節目《博愛歡樂傳萬家》11號圓滿舉行，大班歌手分為紅藍兩組為節目表演募集善款，其中 Gigi炎明熹就先後表演 梅艷芳 經典金曲，又同 曾比特 合唱，更加現場首次獻唱新歌《大開眼界》呀。
4月就正式成年18歲大個女嘅Gigi，就話希望自己可以再生得高啲，身形比例可以更好喎。除此之外又希望可以展開個人音樂會，可以同歌迷朋友一齊聚會玩返晚，不過首先就係要好好準備嚟緊嘅公開試喇。
而 林敏驄 早前公佈自己紀念演唱會嘅嘉賓名單，Mike曾比特亦榜上有名，呢日佢就話非常開心有份參與呀，而稍後就會舉行嘅張國榮紀念演唱會，Mike同都會上台表演，佢就話更加期待當日同其他前輩同台呀。
而 JW 呢日性感打扮現身之餘，仲有一頭為《痞子無間道》剪嘅短髮，佢仲話早知再早啲剪氳，因為清爽又舒服呀。而 吳業坤 亦都準備開新劇，仲會同 王敏奕 合作，仲話好在冇乜感情戲，自己身唔使同太太解釋呀。
海俊傑 呢日就同 冼靖峰 重現佢29年前參加新秀比賽嘅升Key場面，而同屆嘅亞軍 丁文俊 參與《中年好聲音》，海仔就話一直有留意對方表現喇。
Gin Lee呢日就以野性造型表演佢嘅快歌，但係原來表演前一日綵排後Gin Lee嘅手機失蹤，好在最後有好心人送交保安，先令佢舒一口氣咋。
網民點睇？
支持炎明熹💜
支支十八歲開演唱會？？
係(紅館) 紅磡殯儀館開 😂
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