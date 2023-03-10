炎明熹曾比特為慈善騷綵排 冼靖峰手受傷向fans報平安

無線娛樂新聞台報導：慈善籌款節目《博愛歡樂傳萬家》於3月11號隆重舉行，炎明熹（Gigi）、曾比特、谷婭溦、Gin Lee （李幸倪）及《聲夢傳奇》學員等一眾歌手現身電視城為節目進行綵排，適逢今年係哥哥張國榮同梅姐梅艷芳逝世20周年，節目設有致敬環節。