炎明熹曾比特為慈善騷綵排 冼靖峰手受傷向fans報平安
Gigi同曾比特早前參與一個回顧哥哥專輯大碟項目，佢哋覺得好有意義，Gigi榮幸參與呢個紀念活動，Gigi即將升讀大學，呢排為咗準備DSE考試，目前努力溫書，同時又要兼顧音樂事業，Gigi近日獲內地網頒發我最喜愛女歌手獎，佢希望未來嘗試更多唔同音樂風格。
Gin Lee首次挑戰現場演繹自己嘅全新快歌，坦言有啲緊張，為咗拍呢首歌嘅MV足足用咗14個鐘，換咗5個造型，由於MV啲衫比較緊身，所以Gin Lee唔敢食太多嘢。
今次《聲夢傳奇》兩季學員將一同獻唱，佢哋好有信心為聽眾帶嚟聽覺盛宴，趙小婷稱綵排後覺得整體感覺更加好，而趙紫諾與黃洛妍合作玩樂器；冼靖峰（Archie）日前做運動唔小心整親隻手，佢呢日向fans報平安，笑言受傷後揸筷子有困難，最慘係食唔到嘢。
海俊傑、冼靖峰、谷婭溦及詹天文將分成男女組別，進行飆高音對決，海俊傑笑指28年前有玩過呢個遊戲，而家再玩一次，感覺頗有壓力。
網民點睇？
我哋支持Gigi炎明熹同支持聲夢1,2團隊大家加油💪💪💪👍👍👍💜💜💜💜💜😘👏👏👏🔥🔥🔥😄
Support 炎明熹Gigi ! Looking forward to seeing Gigi! Great show Gigi!
期待Windy的演出和升key
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常見問題
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