【獨家食譜】印度瑪莎拉咖喱魚大公開！跟著Margaret傅季馨一起學做道地印度風味

瑪莎拉香料魔力

在最新一集的《流行都市》中，Margaret傅季馨帶來了一道令人垂涎的印度料理——印度瑪莎拉咖喱魚。這道菜餚不僅色香味俱全，還融合了多種香料和獨特的烹飪技巧，讓人一試難忘。

瑪莎拉是一種源自印度的綜合香料，其組成複雜多變，能為任何料理增添豐富的層次和獨特的風味。Margaret師傅此次使用的瑪莎拉香料，是她精心挑選的，以確保這道菜的正宗味道。

製作過程詳細介紹

首先，要準備「洋蔥沙律」，這需要將紅洋蔥切成薄片，泡在冰水中半小時後，去水分並印乾，再加入剁碎的薄荷葉、瑪莎拉混合香料、檸檬汁和鹽，拌勻即可。接著，將黃薑粉、檸檬汁、粟米油和鹽混合，均勻塗抹在魚塊上，醃製至少30分鐘。烹飪時，先在鍋中加熱油，放入魚塊，中火煎至熟透，每面約4分鐘。然後在另一個鍋中炒香洋蔥粒，加入辣椒蓉、薑蓉、蒜蓉、芥末籽、瑪莎拉混合香料和咖喱葉，再加入酸子醬和水，慢火煮至咖喱醬變濃稠。最後，將煎好的魚塊放入咖喱醬中，煮至熟透，用鹽和糖調味，上碟時搭配洋蔥沙律，撒上少許芫荽作為裝飾。

一起來動手做吧！

這道印度瑪莎拉咖喱魚不僅美味，也是一次新的料理挑戰。跟著Margaret傅季馨的步驟，你也可以在家中輕鬆做出道地的印度風味料理。不妨這個週末就來試試看，為家人帶來一場味蕾的盛宴吧！