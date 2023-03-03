唱到眼泛淚光丨張學友親訴新歌意境 坦言回首過往有種無力感

無線娛樂新聞台報導：最近張學友相隔8年再推出國語單曲《又十年》，之前佢已經講過首歌猶如佢人生嘅寫照，呢日佢拍片解說呢首歌，學友話：「歌詞中所寫的事會令我想起從前，比如以前會喝酒、會約朋友聚會，現在少了。以前看不開或解決不到的問題，現在都變得沒甚麼大不了。」