唱到眼泛淚光丨張學友親訴新歌意境 坦言回首過往有種無力感
對於歌詞入面提到「那些轟轟烈烈讓人懷念已經跟我没有關聯」，學友亦相當有感觸，佢仲話轟轟烈烈係年青時，先會有嗰種不顧後果嘅任性，佢話：「如今回首過往會有種無法挽留的無力感，面對與自己已經無關的不捨時，還是會有點難過。」
雖然唱到眼泛淚光，但學友唔認為首歌曲係太沉重，只係提醒大家要珍惜時間，要抱住「好好咁過、好好地做」嘅心態，因為年青時總覺得時間過得好慢，唔會理解同時間競賽嘅道理，但當年紀漸長先知道時間係無情嘅，就好似歌詞入面所寫嘅「時間它殘忍起來毫無道理可言」咁，學友亦感慨咁話：「當時間過得越快，你的時間就越少，這是大家都要面對的事實，無限的時間、有限的生命。」
之前傳出過學友籌備緊演唱會嘅消息，呢日佢再鬆口話準備好就會公佈：「不要以為我做過很多次演唱會就可以駕輕就熟，不一樣的演唱會，自然就要面對不同的問題與挑戰。現在可以說的就是，未來半年內我準備開演唱會。」
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