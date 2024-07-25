《反黑英雄》最新劇情爆料：國賢心痛決定雪兒真兇揭曉緊張刺激情節引觀眾心跳加速

雪兒神祕人身份大揭祕

在最新一集《反黑英雄》中，國賢（張振朗飾）因為雪兒（姚子羚飾）的事情而被捕，內心極度糾結。他不是因為被誤會而憤怒，而是因為自己沒有答應和雪兒一起離開而感到後悔。「國賢憤恨，不是因為被誤會，而是氣惱自己沒有答應與雪兒一同離開。」這段感情線讓觀眾感受到國賢對雪兒深厚的情感，但命運卻讓人無奈。

雪兒的神祕殺手終於揭曉身份，原來是一直受到金爺（李家鼎飾）恩惠的人。這位神祕人為了報答金爺，一直在暗地裡為他販毒賺錢。「雪兒嘅神祕人身份揭曉首先，講到雪兒被殺嘅真相。原來出手對付雪兒嘅神祕人，一直係受過金爺恩惠嘅人。」這一發現震驚了所有人，揭示了金爺的勢力遠超過大家的想像。

穎琪發現關鍵證據

穎琪（朱晨麗飾）在這集中扮演了關鍵角色，她發現了法證人員提供的決定性證據，揭示了真正的幕後黑手。「穎琪(朱晨麗)指法證人員找到證據，眾人終得悉背後是誰作祟。」這一發現為劇情帶來了重大轉折，讓觀眾對接下來的發展充滿期待。

智軒和燦哥計謀

智軒（陳山聰飾）和燦哥（林景程飾）在接到神祕人可能出現的消息後，決定設計陷阱將其引出並拘捕。「智軒(陳山聰)、燦哥(林景程)與國賢突然同時收到神祕人現身咖啡店的線報，智軒和燦哥及後決定使計，要引出神祕人將其拘捕……」這一計劃充滿了緊張和刺激，讓觀眾為他們捏了一把汗。

國賢絕望之舉

國賢在絕望中做出了一個重大決定，他不惜與戴警司（鍾志光飾）反目，獨自前往黑市購買槍械。「國賢不惜與戴警司(鍾志光)反目，獨個找到黑市賣家，買了一把槍，有所打算……」這一行為讓人擔憂他可能會走上不歸路，增加了劇情的懸疑和不確定性。