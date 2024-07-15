反黑英雄

《反黑英雄》林俊其飾演番茄角色引爆話題 網民誤以為王浩信弟弟 美腿顏仟汶成焦點

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

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在最新一集《反黑英雄》中，林俊其所飾演的角色「番茄」與多位角色展開激烈對決，其中與黃子恆飾演的「無良」的場面尤其引人注目，「無良」將番茄從樓上拋下的一幕令人難忘。此外，番茄在劇中因為一筆巨款失蹤而被迫對抗多位角色，展現了他的兇狠一面。

番茄角色深入人心 林俊其演技受矚目

林俊其自2016年起成為無綫電視的特約演員，並於2018年正式加入。他曾在《踩過界》中擔任王浩信的替身，並在《兄弟》中飾演年輕版王浩信，因此外形與王浩信高度相似，引起了不少網上討論。網民甚至一度誤認為他是王浩信的弟弟，「有段時間都以為他是信號王的親弟，後來纔知道不是」、「我還以為是他弟弟，還去網上查了一下」、「聲音語氣都像」。

顏仟汶美腿成話題 網上熱議不斷

在劇中，顏仟汶不僅演技精湛，其展示的美腿更是成為網絡熱話。「其實喺現場同導演同埋仟汶姐度咗好一段時間點營造個雰圍，最後決定就係我有啲暴打佢嘅感覺，開頭試戲嗰陣我好驚，因為始終係前輩，但千汶姐好好，佢安慰我話唔使驚，真係打落黎得喇，效果好就得，好過唔逼真。所以正式拍嗰陣我都好放心，真係好入戲咁打咗落去。」顏仟汶在劇中的表現獲得了觀眾的廣泛好評，網上對她的美腿照片讚譽有加，「話佢40歲都有人信。」

（圖片來源：TVB）
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