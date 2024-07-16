《反黑英雄》燦哥患癌重拾鬥志 為樹哥報仇不顧一切 展現深情演技引網民熱議

燦哥轉變與決心

在最新一集的《反黑英雄》中，觀眾見證了燦哥（林景程飾）的內心轉變。自從目睹良師樹哥（鄭啟泰飾）慘死後，燦哥表面上看似放棄了鬥志，日子過得頹喪。然而，他的內心深處始終無法忘懷這段悲痛的過去。當得知自己罹患前列腺癌，並發現陳祖耀（袁偉豪飾）自殺案背後的疑點後，燦哥決定重拾鬥志，誓要為樹哥報仇。

燦哥的決心讓他回到樹哥當年遇害的現場，並積極尋找陳祖耀的下落。在這過程中，他不僅要面對自己的病痛，還要對抗內心的恐懼和外界的阻撓。在一次與軒神（陳山聰飾）的對話中，燦哥激動地說：「最壞情況死咋嘛，我唔驚死呀，我驚死得冇價值呀！」這番話表達了他即使面對死亡，也要使自己的生命有意義。

燦哥演技與觀眾反應

林景程在劇中的表現引起了觀眾的熱烈討論。他不僅在劇中展現了深情的演技，還在一場搞笑的歌唱表演中，試圖透過歌曲《重口味》來表達燦哥的心境，儘管最終被陳山聰「無情熄機」。此外，他在與線人細劉（何偉業飾）交流時的微表情和金句也讓人印象深刻。細劉勸說他：「依家死嘅唔係你，已經係福氣」時，燦哥的反應深刻地描繪了他的內心掙扎，他難過又感觸地說：「唔死嘅人有幾痛苦，你唔知啫。」