《反黑英雄》爆紅新星樂珈嘉與Carmen美貌搶鏡 網民熱議「黑白禁忌戀」引發關注

顏值爆表新星組合

在最新一集《反黑英雄》中，兩位年輕女演員樂珈嘉和Carmen憑藉其出色的表現和迷人外貌成為焦點。樂珈嘉在劇中飾演一位高材生的女兒，而Carmen則是首次出現飾演一位社團大佬的女兒。兩人的演出不僅獲得了觀眾的喜愛，也引起了網民的熱烈討論。

除了兩位女演員的亮眼表現，劇中的「顏值男」張馳豪（Aska）也同樣吸引了大量關注。他與Carmen在劇中上演了一段被稱為「黑白禁忌戀」的愛情故事，這對顏值CP的化學反應讓觀眾著迷。樂珈嘉和Carmen的表現不僅在視覺上吸引觀眾，更在演技上展現了不俗的潛力。

樂珈嘉多才多藝

樂珈嘉不僅在演戲方面有所建樹，她還是一位舞蹈高手。從三歲開始學習舞蹈的她，精通多種舞蹈風格，包括中國舞、拉丁舞、標準舞、當代舞、jazz funk、jazz及heels。她的多才多藝和清新脫俗的形象使她在觀眾中擁有極高的人氣。「呢場戲準備時，我諗住自己係會好硬淨嘅喺個女面前，但最後去到現場，我被珈嘉嘅演出感動到，所以我演法都唔同咗，我決定同個女（嘅情環）一齊去，我哋嘅交流好愉快，我都好欣賞呢位小妹妹。」

網民熱議新星魅力

昨晚的表現讓樂珈嘉和Carmen獲得了不少關注，網民紛紛留言讚賞她們的表現和外貌。有網民更是將樂珈嘉比作前港姐陳懿德，稱她為「弱化版德德」，創意十足的稱號反映了她在觀眾心中的獨特地位。而Carmen的淑女形象也成功吸引了網民的目光，讓人期待她在未來的表現。