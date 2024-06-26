《反黑英雄》第二集爆熱話題！袁偉豪組「外賣軍」對抗西九王 祖耀悲劇命運引網民熱議

悲劇上演 番茄慘遭推落樓

在最新播出的《反黑英雄》第二集中，祖耀（袁偉豪飾）決定為女友阿婷（蔣家旻飾）復仇，與阿細（關曜㒞飾）聯手，動員一群問題少年創建了名為「外賣軍」的團隊。他們計劃通過販毒活動，以低於成本的價格吸引客戶，目的是奪取惡名昭彰的「西九王」無良（黃子恆飾）的生意。然而，這支新成立的「外賣軍」首次行動就遭遇挫折，國威（張頴康飾）帶領的警方將他們一網打盡。

無良迅速察覺到異常，下令手下緝捕「外賣軍」中的一名成員番茄（林俊其飾）。在嚴刑逼供下，番茄終於吐露了幕後主腦是祖耀的祕密。「番茄」慘遭推落樓，命運堪憐，觀眾無不為之動容。

林俊其演藝生涯回顧

28歲的林俊其已經在演藝圈打滾了8年，他在多部電視劇中都有亮眼的表現。他曾在《愛·回家之開心速遞》中飾演「藍浩信（Signal）」，以及在《破毒強人》中飾演「梁望輝」。林俊其因外貌與王浩信相似，被稱為「翻版王浩信」，甚至有觀眾認為他與王浩信更像是兄弟。他與王浩信的合作始於2017年的《踩過界》，其中他曾是王浩信的替身，後來在《兄弟》中飾演王浩信的青年版，兩人的合作可謂有緣。