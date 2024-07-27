《反黑英雄》大結局爆炸性彩蛋 驚現神祕碎屍場面 網民瘋猜真兇 跨劇集伏線引爆討論

網民熱議 誰是真兇

《反黑英雄》的大結局在播出後引起了巨大的轟動。在最後一集的片尾曲播畢後，觀眾們驚訝地發現畫風突變，出現了一個神祕的碎屍場面。一名全身黑衣的神祕人物手持電鋸，動作迅速而果斷。「由頭笠到落尾」的描述讓人不禁猜想這位黑衣人的真實身份。

隨後，SNK新聞報道揭露了被碎屍的受害者正是失蹤已久的陳祖耀（袁偉豪飾）。這一發現讓原本以為陳祖耀只是重傷昏迷的觀眾感到震驚，紛紛在網上發表「意想不到」的評論。網民們開始熱烈討論並競猜殺害陳祖耀的真兇可能是誰。有人推測是「金爺」（李家鼎飾）的姪仔高高（黎澤恩飾），也有人認為是與陳祖耀有深仇大恨的賢仔（張振朗飾），甚至有猜測指向阿燦（林景程飾）。

跨劇集伏線引發猜測

更有趣的是，不少網民認為這可能是《法證VI》的黃宗澤的新案件，並認為如果這是《法證VI》的第一個案件，將會非常有趣。「依家興Crossover」的評論顯示出觀眾對跨劇集元素的高度期待。此外，也有觀點認為這樣的編排可能是為了《反黑》的續集或是另一套新劇留下的伏線。

製作人暗示更多精彩內容

對於這個被稱為「最強彩蛋」的結局，製作人鍾澍佳在接受採訪時表示：「沒有這麼簡單的，敬請大家密切期待！」這番話無疑增加了觀眾對未來劇情發展的好奇和期待。