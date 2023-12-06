盧慧敏《叠影狙擊》女殺手鬧市駁火 自揭疑患「跑步困難症」
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無線娛樂新聞台報導：盧慧敏喺台慶劇《叠影狙擊》飾演女殺手Cat，劇中要應付大量動作及槍戰場面，對於演戲初哥嘅佢開工第一日，就要拍攝動作場面，故事講述佢營救劇上Boss郭政鴻飾演嘅楊俊鴻。
Amy呢次係人生第一次拍動作場面同揸槍，佢覺得好興奮可以試新嘢，佢最開心係發現自己好多缺點，首先係佢有「跑步困難症」，唔可以跑得好有型，Amy覺得可能由細到大，只會喺危急關頭先會跑，當然唔會理儀態同儀容，所以而家先發現自己跑起嚟，跑姿好似一個蟹同馬溝埋嘅生物咁。
Amy感激導演同黃宗澤好有耐性咁教導講解，教佢點樣可以演好清𥇦度，點樣動作先夠利落。佢話所有嘢由零開始，好需要實戰經驗，而家自己嘅不足，先可以有進步。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台