叠影狙擊丨盧慧敏忍受拉筋之苦狂操腿部肌肉 Scott娸娸為動作戲勤拉筋…
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無線娛樂新聞台報導：叠影狙擊丨盧慧敏忍受拉筋之苦狂操腿部肌肉 Scott娸娸為動作戲勤拉筋
TVB台慶劇《叠影狙擊》將於下周一晚上接檔《香港人在北京》播出，盧慧敏（Amy）、蔡浩然（Scott）及張凱娸（娸娸）首次演出劇集，並要應付大量動作場面，開拍前按劇組要求，佢哋接受一連串特別訓練，作為動作片初哥嘅佢哋要睇得又打得，必須下「苦」功
Amy、Scott及娸娸為動作戲拉筋，三人不斷露出痛苦表情就知做打星背後辛酸，跳街舞出身嘅Scott，本應係筋骨最柔軟嗰個，眼見佢被導師按喺地上進行「深度拉筋」，Scott露出痛苦表情，可想而知Amy與娸娸情況更加慘不忍睹。
Amy劇中將首度嘗試飾演奸角，經常要用隻腳去打鬥，主要集中訓練雙腿，目前要加強訓練，師傅指導時不斷給予鼓勵「你唔係要做武打巨星咩？你要做甄子丹」，畀佢哋好正面嘅鼓勵。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台