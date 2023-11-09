叠影狙擊｜黃宗澤拍池畔戲遇娜姐 幻想比堅尼畫面落空大失所望
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無線娛樂新聞台報導：黃宗澤 同 周秀娜 主演嘅台慶劇《叠影狙擊》一播出就帶出懸疑劇情，加上大量槍戰同動作戲份，緊湊氣氛非常吸引，而再次同娜姐嘅Bosco，早前拍攝一場池畔戲份時，就幻想會見到娜姐嘅水著風彩，點知最後竟然大失所望喎。
Bosco話原本以為周圍都係比堅尼美女，點知一到場就被殺手追殺，眼睛冇冰淇淋之餘都有好彩之處，因為特警追緝嘅連場動作戲就交由新加坡特警娜姐包辦喇。
分飾兩姊妹嘅娜姐，同香港高級督察Bosco因為查案有唔少接觸，加上女友離奇死亡，慢慢就發現越來越多線索同牽扯出更多案件，難怪佢話叫大家要緊貼劇情喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台