叠影狙擊｜黃宗澤拍池畔戲遇娜姐 幻想比堅尼畫面落空大失所望

無線娛樂新聞台報導：黃宗澤 同 周秀娜 主演嘅台慶劇《叠影狙擊》一播出就帶出懸疑劇情，加上大量槍戰同動作戲份，緊湊氣氛非常吸引，而再次同娜姐嘅Bosco，早前拍攝一場池畔戲份時，就幻想會見到娜姐嘅水著風彩，點知最後竟然大失所望喎。