叠影狙擊丨黃宗澤險遭周秀娜擊傷要害 盧慧敏拍打戲誤傷娜姐

無線娛樂新聞台報導：TVB台慶劇《叠影狙擊》日前嗰集講黃宗澤（Bosco）為咗查案被繩索勒頸、禁錮喺貨倉半天吊，娜姐周秀娜及時出現營救，卻被飾演殺手嘅Amy盧慧敏從後施襲，兩女為黃宗澤大打出手，娜姐笑指自己係英雄救美。