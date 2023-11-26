叠影狙擊丨黃宗澤險遭周秀娜擊傷要害 盧慧敏拍打戲誤傷娜姐
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無線娛樂新聞台報導：TVB台慶劇《叠影狙擊》日前嗰集講黃宗澤（Bosco）為咗查案被繩索勒頸、禁錮喺貨倉半天吊，娜姐周秀娜及時出現營救，卻被飾演殺手嘅Amy盧慧敏從後施襲，兩女為黃宗澤大打出手，娜姐笑指自己係英雄救美。
娜姐攬住黃宗澤對腳嗰陣，險傷黃宗澤重要部位卻懵然不知，黃宗澤拍攝嗰陣忍住冇講出口：「其實我兩邊大髀罅有安全帶連住條威也，對腳其實唔可以合埋。」娜姐喺呢套劇入面由頭打到落尾，盧慧敏要拍打戲狙擊娜姐就好大壓力，擔心誤傷娜姐，盧慧敏喺對位時唔小心拍到娜姐個嘴。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台