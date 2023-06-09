古力娜扎遭網絡暴力相隔7年重開留言功能 預告未來作品不斷

無線娛樂新聞台報導：來自新疆嘅內地女星古力娜扎憑出眾外貌受到大眾關注，人紅是非多，早前古力娜扎遭到網絡暴力而關掉社交平台留言功能，事隔7年，古力娜扎近日重新開啟留言功能，呢日古力娜扎以新造型現身上海一個活動。