古天樂機師造型顯男人味 余香凝為出戰金馬覓戰衣
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無線娛樂新聞台報導：古天樂、余香凝同陳貝兒一齊現身手錶品牌宣傳活動，三人均以型格航天系列造型亮相，尤其古仔一身皮衣打扮更添男人味。手錶象徵住個人品味特質，古仔話佢雖然冇收藏嘅習慣，但有時到外地工作時遇上心頭好都會入手。講到近日古仔有份投資，Jennifer有份主演電影開畫後獲好評，古仔希望透過電影喚醒大眾關注社區實況。
Jennifer喺9月時誕下第二胎，一子一女家中湊成好字，今年將會第一年一家四口共度聖誕節，佢都特別期待。Jennifer憑主演電影入圍台灣金馬最佳女主角提名，近日佢積極瘦身同四出試戰衣，希望以最佳效果迎戰。
陳貝兒主持節目《無窮之路III無垠之疆》正在熱播中，見到觀眾反應咁熱烈，令Janis 覺得拍攝時一切辛苦都好值得，整個團隊亦相當鼓舞，仲預告將會有更多精彩片段播出。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台