古天樂機師造型顯男人味 余香凝為出戰金馬覓戰衣

無線娛樂新聞台報導：古天樂、余香凝同陳貝兒一齊現身手錶品牌宣傳活動，三人均以型格航天系列造型亮相，尤其古仔一身皮衣打扮更添男人味。手錶象徵住個人品味特質，古仔話佢雖然冇收藏嘅習慣，但有時到外地工作時遇上心頭好都會入手。講到近日古仔有份投資，Jennifer有份主演電影開畫後獲好評，古仔希望透過電影喚醒大眾關注社區實況。