廖子妤趕拍戲扭傷腳 古天樂望7月赴美領獎兼見影迷

廖子妤趕拍戲扭傷腳 古天樂望7月赴美領獎兼見影迷

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：古天樂、周秀娜、袁澧林、廖子妤及王丹妮呢日出席一個珠寶活動，古仔將獲紐約亞洲電影節頒發「亞洲影壇非凡貢獻大獎」，古仔覺得好榮幸，希望7月親身去美國領獎，同埋見吓當地影迷。

周秀娜近日客串警匪片，而廖子妤因趕住拍戲而扭傷腳，呢日要拎拐杖現身，嚟緊廖子妤同袁澧林將一齊拍廣告，雖然工作冇停手，不過佢哋都爭取時間放鬆一下，王丹妮趁住有空檔即嚟過快閃去台灣旅行兼探朋友。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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