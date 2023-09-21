古天樂戥周秀娜痛苦 稱對方每次都被自己糟質
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無線娛樂新聞台報導：古天樂早前與劉冠廷、周秀娜、黃浩然、楊偲泳及張兆輝等，到吉隆坡出席電影《尾隨》嘅開機儀式。
已經有多年冇到馬來西亞嘅古仔，笑言會因為當地嘅美食而多啲嚟呢度拍戲，佢又指雖然馬來西亞成日塞車，但係自己覺得幾好，原因係可以有時間畀佢喺車上補眠呀。
提到今次喺戲中角色，周秀娜透露同古仔飾演一對夫婦：「夫妻關係經歷多年，去到平淡大家點樣一齊行落去。」而喺身邊嘅古仔就話：「佢這一生與我演戲都是一件很痛苦的事，因為佢每一次都要喊，上一部戲又要被我糟質。」
近年經常到馬來西亞拍攝嘅黃浩然，笑言自己喺短短日子已經重咗3公斤，佢又透露自己喺電影入面飾演黑社會，笑言觀眾見到自己嘅角色後可能會想打佢。至於首次去馬來西亞拍攝嘅劉冠廷，就指可以同古仔合作相當緊張同期待。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台