古天樂新戲將以CP登幕前 宣萱獨力照顧寵物忙到變瘦

無線娛樂新聞台報導：古天樂（古仔）下周六53歲生日，呢日佢與宣萱出席珠寶品牌活動，吸引過百名粉絲逼爆商場，佢哋獲品牌送上鑽戒作生日禮物，古仔透露將鑽戒轉贈母親，而宣萱預告將與古仔以CP登幕前，暫時未知幾時上映。