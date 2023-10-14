古天樂新戲將以CP登幕前 宣萱獨力照顧寵物忙到變瘦
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無線娛樂新聞台報導：古天樂（古仔）下周六53歲生日，呢日佢與宣萱出席珠寶品牌活動，吸引過百名粉絲逼爆商場，佢哋獲品牌送上鑽戒作生日禮物，古仔透露將鑽戒轉贈母親，而宣萱預告將與古仔以CP登幕前，暫時未知幾時上映。
宣萱透露工人姐姐早前放假3星期，獨力照顧家中2隻狗、3隻貓及1缸魚，豈料整缸魚最後只死剩1條，整個人忙到變瘦；古仔最近忙於拍新戲，之後再次去大馬開工，佢開心旗下作品入圍金馬獎，古仔自爆曾考慮演出。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台