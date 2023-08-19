胡杏兒演慘角助張智霖破案 抱怨排戲被窒對白感難忘

無線娛樂新聞台報導：古天樂、張智霖、胡杏兒、周秀娜、呂良偉、羅蘭及洪天明等呢日為警匪新戲出席慈善首映禮，眾星雲集吸引不少影迷捧場，今次古仔新戲以爛面妝上陣，有助入戲演出，佢透露神秘Darker係執行私刑嘅人，嗰啲人擁有共同信念去做同一件事。