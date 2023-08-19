胡杏兒演慘角助張智霖破案 抱怨排戲被窒對白感難忘
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無線娛樂新聞台報導：古天樂、張智霖、胡杏兒、周秀娜、呂良偉、羅蘭及洪天明等呢日為警匪新戲出席慈善首映禮，眾星雲集吸引不少影迷捧場，今次古仔新戲以爛面妝上陣，有助入戲演出，佢透露神秘Darker係執行私刑嘅人，嗰啲人擁有共同信念去做同一件事。
古仔舊年為大收旺場嘅科幻片謝票過百場，認為謝票係想同觀眾多啲互動，若果真係好忙就唔好勉強去謝票，而杏兒同張智霖第三度合作，二人相當老友，杏兒指角色幾慘，後來以另一個方式再出現喺張智霖幻想當中，幫助張智霖破案，杏兒爆有一場講佢哋喺差館開會戲，其中張智霖有一段對白好長，點知排戲嗰陣，張智霖將呢段對白推咗畀杏兒，令杏兒覺得好難忘。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台