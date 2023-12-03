古天樂率領逾20位藝人 炮製聖誕驚喜拍攝新歌MV

無線娛樂新聞台報導：古天樂凡事都親力親為，今次佢就率領旗下歌手張繼聰、張蔓莎、鄧麗欣、ANSONBEAN、CY陳宗澤、何嘉莉、譚旻萱、胡子彤、余香凝、陳穎欣、廖子妤等超過20位藝人，破天荒一齊以歌聲為大家帶嚟歡樂嘅聖誕氣氛，所以就推出新歌同拍攝MV。