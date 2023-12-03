古天樂率領逾20位藝人 炮製聖誕驚喜拍攝新歌MV
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無線娛樂新聞台報導：古天樂凡事都親力親為，今次佢就率領旗下歌手張繼聰、張蔓莎、鄧麗欣、ANSONBEAN、CY陳宗澤、何嘉莉、譚旻萱、胡子彤、余香凝、陳穎欣、廖子妤等超過20位藝人，破天荒一齊以歌聲為大家帶嚟歡樂嘅聖誕氣氛，所以就推出新歌同拍攝MV。
MV 導演張蚊話今次構思咗以古仔為第一身角色去拍攝，而所有嘅藝人都去咗佢屋企開Party，佢又講到私底下知道一班藝人本身都係關係好好，所以拍攝時都叫佢哋當係真正去玩去開Party，唔好當係拍攝MV，務求有最真實一面呈現畀觀眾睇到，而有份參與拍攝嘅Mandy、張繼聰同胡子彤等都有分享今次拍攝感受呀!
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台