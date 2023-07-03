古天樂分享理財之道 擇偶唔介意對方廚藝地獄
活動中古仔會同一位新加坡米芝蓮大廚合作，有經營中菜嘅古仔記好興奮喇，不過佢坦言自己廚藝唔太叻，仲笑言人哋煮嘢食會減壓，但係佢呢個唔識煮嘢食嘅人，下廚壓力反而會仲大，所以佢寧可出街食呀。
問到古仔嘅擇另一半，如果對方唔識煮嘢食會唔會扣分？古仔即發揮冷面笑匠本色，話唔識唔會扣分，如果唔係揀個女廚師咪得，至於問到如果對方係地獄廚師？古仔再爆金句，話地唔地獄好睇人，仲話只要唔係「長期地獄」就得，如果唔係就變成日本人呀！
網民點睇？
眼神同個樣又變左
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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