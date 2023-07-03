古天樂分享理財之道 擇偶唔介意對方廚藝地獄

古天樂分享理財之道 擇偶唔介意對方廚藝地獄

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：古天樂近年被封電影大亨，除咗投資電影外，圈內圈外都有佢嘅投資，財力豐厚嘅古仔呢日獲邀出席一個銀行宣傳活動，佢仲同大家分享自己嘅理財之道。

活動中古仔會同一位新加坡米芝蓮大廚合作，有經營中菜嘅古仔記好興奮喇，不過佢坦言自己廚藝唔太叻，仲笑言人哋煮嘢食會減壓，但係佢呢個唔識煮嘢食嘅人，下廚壓力反而會仲大，所以佢寧可出街食呀。

問到古仔嘅擇另一半，如果對方唔識煮嘢食會唔會扣分？古仔即發揮冷面笑匠本色，話唔識唔會扣分，如果唔係揀個女廚師咪得，至於問到如果對方係地獄廚師？古仔再爆金句，話地唔地獄好睇人，仲話只要唔係「長期地獄」就得，如果唔係就變成日本人呀！

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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