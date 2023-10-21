古天樂驚覺媽媽交友圈廣闊 已定七年電影大計發展新科技
廣告
無線娛樂新聞台報導：10月21號係古天樂53歲生日，古媽媽李綺雯日前為阿仔筵開60席慶祝，邀請古仔粉絲、朋友同前輩胡楓、吳君如媽媽冬嬸及佘詩曼媽媽Lily等一齊敘舊。
疫情後首次搞大型生日派對，古仔驚覺媽媽交友圈廣闊，生日正日有工作在身，一向係孝順仔嘅古仔已預留時間同父母食飯，古仔坦言每年都冇為自己準備生日禮物，佢認為最緊要係身體健康，同埋捐啲錢去幫吓人。
古仔笑指有時唔記得自己幾歲，唔會太在意歲數，最擔心就係有病痛出現，古仔已定七年電影大計，望發展製作新科技，希望將拍攝時間縮短、水準提高。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台