古天樂獲「亞洲影壇非凡貢獻大獎」 感謝香港電影人疫情期間依然用心製…
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無線娛樂新聞台報導：古天樂獲「亞洲影壇非凡貢獻大獎」 感謝香港電影人疫情期間依然用心製作
古天樂獲紐約亞洲電影節頒發最高榮譽「亞洲影壇非凡貢獻大獎」，表揚其多年來喺亞洲影壇作出嘅貢獻，古仔親自抵紐約出席頒獎禮，古仔主演、卓韻芝執導嘅新作《送院途中》亦喺電影節中作北美首映。
古仔分享獲獎感受、暢談自己新作，亦提及對香港影圈嘅展望，致謝辭中提到香港電影人喺疫情期間，一直冇改變本質，依然用心製作電影，「少咗任何一個幕後崗位，一部電影好難誕生。所以我拎到呢個獎，係團隊嘅功勞，絕對唔係我個人榮耀。」
古仔留意近日喺荷里活發生嘅美國編劇和演員工會嘅罷工行動，古仔認為人類創作力同情感非常重要：「AI（人工智能）提供到人類方便，但永遠戰勝唔到人類嘅創造力及情感，只有創造力及情感先可以令電影感動到觀眾心靈。」古仔說畢獲得全場掌聲，承諾未來會繼續努力用心製作。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台