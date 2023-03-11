古天樂拍新片傷手需縫針 超蓮傳婚訊阿Sa親恭賀

無線娛樂新聞台報導：唔少品牌趁住時裝周舉行期間，同步舉行大型新裝上架活動，呢日 古天樂 馮德倫 蔡卓妍 吳雨霏 吳千語 仲有 Janice Man等就一齊現身一個品牌活動喇。古仔傾注大量心血製作嘅科幻電影，入圍亞洲國際電影節嘅最佳視覺效果獎，但係佢就無法出席，正趕拍魔術師新作嘅佢日前仲不慎受傷要縫針處理呀。