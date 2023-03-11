古天樂拍新片傷手需縫針 超蓮傳婚訊阿Sa親恭賀

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：唔少品牌趁住時裝周舉行期間，同步舉行大型新裝上架活動，呢日 古天樂 馮德倫 蔡卓妍 吳雨霏 吳千語 仲有 Janice Man等就一齊現身一個品牌活動喇。古仔傾注大量心血製作嘅科幻電影，入圍亞洲國際電影節嘅最佳視覺效果獎，但係佢就無法出席，正趕拍魔術師新作嘅佢日前仲不慎受傷要縫針處理呀。

經過演出猛嗌變魔術一啲都唔易嘅古仔，又話自己手指唔夠靈活，雖然事前有跟魔術師學過，不過就話要成功表演真係一門藝術呀。

至於阿Sa嘅好友 何超蓮 早前傳出4月將同內地男星 竇驍 拉埋天窗，呢日阿Sa就話有喺倫敦時裝周同對方碰面，仲親自恭喜對方，而超蓮亦都回謝，似乎令傳聞更為可信喇。至於幾時到佢本人會傳出好消息，阿Sa就未有正面回應喇。

另外一位似乎有好消息；早前被姊妹周揚青指已婚嘅吳千語，呢日就否認正式澄清，仲話當時所講係預先定好嘅劇本，暫時未有確實結婚計畫，如果有喜訊一定會公佈咁話。

至於早已升任人母嘅Kary呢日罕有現身，仲解釋秘密陀第三胎唔公佈嘅原因，呢日佢就再次解釋當時異常低調嘅苦衷呀。而Janice Man就話各地解封之後，同老公家人就要報復式出埠旅行，足足去咗個幾月先滿足呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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