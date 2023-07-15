古巨基音樂企劃第七炮搵Delta T合唱 自認好「磨」辛苦拍檔
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無線娛樂新聞台報導：古巨基日前宣佈即將開演唱會，呢日再分享有新MV推出，呢個係基仔音樂企劃第七炮，佢夥拍蛋撻頭Delta T合唱《有少少愛》正式上架，基仔與導演分享創作過程。
基仔呢次邀請Delta T合唱，對歌曲進行重新編曲，「我哋同舒老闆（監製舒文）講，覺得應該可以搵埋Delta一齊去做編曲，因為既然合作得，其實好想將合作單位嗰浸『除』擺落去……所以就辛苦咗你啦，因為改咗幾次，哈哈。都係嗰句，我同舒老闆就……係啦，精益求精啲啦，我哋比較『磨』啲㗎。」坐喺基仔旁邊嘅Delta T深表認同。
此外，基仔又搵嚟美術指導劉君冬（Dorothy）擔任導演，基仔對Dorothy讚口不絕，而Dorothy喺搜集道具時亦十分有心思，搵咗大量基仔嘅poster、專輯、yes card放喺MV中。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台