古巨基新歌邀雲浩影合作 收邀請急報喜自爆迷《環珠格格》

無線娛樂新聞台報導：近年積極同新生代歌手合作推出歌曲嘅 古巨基 ，最新一首歌曲就同受到唔少關注嘅 雲浩影 合作，基仔仲提到因為疫情限制，其實Project由前年已經開始，去年已經錄音，不過到近日先完成MV拍攝，Cloud仲講笑話人生寶貴嘅3年都交咗去古Sir手中咁話。