古巨基新歌邀雲浩影合作 收邀請急報喜自爆迷《環珠格格》
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無線娛樂新聞台報導：近年積極同新生代歌手合作推出歌曲嘅 古巨基 ，最新一首歌曲就同受到唔少關注嘅 雲浩影 合作，基仔仲提到因為疫情限制，其實Project由前年已經開始，去年已經錄音，不過到近日先完成MV拍攝，Cloud仲講笑話人生寶貴嘅3年都交咗去古Sir手中咁話。
基仔提到Cloud一向形象溫柔又斯文，不過新歌就希望將呢個形象打破喇。而尚未正式出道已經收到基仔邀請合作嘅Cloud，仲話其實自己係小Fans，當時仲開心到求基仔同媽咪講兩句，更加話自己係《環珠格格》嘅迷妹呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台